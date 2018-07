Lorenza Izzo se refirió a las acusaciones sobre Nicolás López

La actriz chilena y ex musa de Nicolás López, Lorenza Izzo, rompió el silencio sobre las acusaciones que pesan sobre el director chileno. Después de actuar en cuatro películas con él, era una de las últimas mujeres que faltaba por hablar.

"Mis primeras oportunidades de trabajo profesional como actriz fueron con Sobras y fueron experiencias buenas, pero eso no justifica de ninguna manera los actos que se denuncian", dijo Izzo a revista Cosas.

Sobre si vivió una situación incómoda con López, Izzo aseguró que "no, mi experiencia con él siempre estuvo en el marco laboral, no tengo nada que denunciar al respecto. Sin embargo, con esto quiero dejar claro que no pongo en duda los testimonios de las víctimas".

"De haber presenciado algo como lo que se cuenta en el reportaje por supuesto que habría reaccionado. Mi apoyo va a estar siempre con las víctimas de abuso, manipulación o acoso".

Por último, Izzo desmintió que forme parte de "ningún círculo cercano" a López.

Sobre Harvey Weinstein, también acusado de abuso sexual, la actriz avecindada en EE.UU. dijo que "era una persona con mucho poder. Hasta antes de este escándalo, y sobre todo en los años 90, él era el que te hacía la carrera. Es un tipo que entra a una parte y es como si dijera 'aquí estoy yo y puedo hacer lo que yo quiera'".

La hija de Rosita Parsons dijo que "todo el mundo lo sabía (las acusaciones). Había una cultura que permitía algo así, que lo normalizaba".