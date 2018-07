Luis Dimas se hartó tras dichos sobre Alejandra Fosalba: "Ya no me río"

Perdió la capacidad de reírse, así tal cual. A Luis Dimas no le cayó para nada bien todo el revuelo generado tras señalar que Alejandra Fosalba se le había insinuado durante el rodaje de la cinta "Takilleitor".

"Supongo que es una broma. Mi respuesta es: ja ja ja", comentó la actriz.

En conversación con The Clinic, el cantante se refirió al tema. "Yo no he dicho nada. La quiero mucho, es muy amiga mía y tiene todo el derecho de reírse. Ella tiene su vida y yo no he dicho eso de que ella se me insinuó. Es un invento", dijo.

"Yo soy muy amigo de Alejandra, la respeto mucho y le encuentro toda la razón de que se haya reído. Yo no tanto, porque me han webiado tanto que ya no me río", añadió.

El "Rey del twist" no se quedó ahí y ahondó en sus dichos. "Yo tengo mucho respeto por ella. Yo era muy amigo, y cuando filmábamos... ¡Por Dios! si es nada esto. En la "Takilleitor'"nos revolvíamos y nada más. A lo mejor dije 'me puso una cara insinuante', pero jamás que se me insinuó, de adónde".

"Es todo en un contexto de broma, te lo juro por Dios. Hubo algo de 'ay, estay buena', y nada más. Igual que como cuando miras a una prima y (dices) 'estás buena', y nada más", cerró en The Clinic.