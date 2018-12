Luis Jara inspira a exponente de lucha libre

View this post on Instagram

This is Lucho!📸 @frank.fotografia @fanaticosluchalibrechile #francis #estoeslucho #golpedesuerte #deathbyelbow #ko #rodriguez #prowrestling #prowrestler #luchalibrechilena #wrestling #wrestler #luchalibre #5luchas #knockout #strong #strongman #powerlifting #powerlifter #progress #fitness #gym #latino #photography #world #wwe #nxt #njpw #pwg #ddt

A post shared by Francis Rodriguez (@francis_rodriguezpf) on Jul 28, 2018 at 8:53pm PDT