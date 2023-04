Luis Mateucci se rindió con Daniela Aránguiz: "Anda pendiente de su ex"

Tras varios meses de coqueteo a través de la prensa y las redes sociales el ex chico reality Luis Mateucci anunció su distanciamiento de Daniela Aránguiz.

En conversación con Lun el modelo explicó que "ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex" y agregó que "yo me cansé".

"Siempre fuimos amigos, pero ella sube cosas a su Instagram de su exesposo. Está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé", indicó el argentino.

Mateucci indicó que "el problema de Daniela es que no da vuelta nunca la página" y que aún sigue involucrándose públicamente con Jorge Valdivia, su exmarido.

"Él (Valdivia) anda con otra y Daniela sigue con más de lo mismo", remató Luis Mateucci.