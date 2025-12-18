Gala Olímpica: Martina Weil y Martín Vidaurre triunfaron como los mejores deportistas de 2025

La atleta Martina Weil y el ciclista Martín Vidaurre fueron galardonados como los mejores deportistas del año 2025, en la Gala Olímpica que celebró este jueves el Comité Olímpico de Chile (COCH).

Weil fue premiada debido a su tremenda temporada, en donde fue finalista del Mundial Indoor Nanjing, en donde terminó en el cuarto lugar en los 400 metros.

Además, batió los récords nacionales de 200 y 400 metros en varias ocasiones, y en el Mundial de Atletismo en Tokio, rozó la clasificación a la final, y terminando en el noveno lugar.

Vidaurre, por su parte, terminó segundo en el circuito mundial de mountainbike, y ganó una medalla de oro en la Copa del Mundo UCI de Val Di Sole, en Italia.

La Gala Olímpica fue animada por Francisca Crovetto, campeona olímpica en París 2024, y contó con la presencia de varias estrellas del Team Chile, además de autoridades del deporte nacional, como Miguel Angel Mujica, presidente del COCH, y Jaime Pizarro, ministro del Deporte.

Revisa los ganadores de la Gala Olímpica del COCH 2025:

Mejores deportistas del año

Martina Weil - Atletismo

Martín Vidaurre - Ciclismo mountainbike

Premio Espíritu Team Chile

Valentina Toro - Karate

Mejores entrenadores del año

Pablo Lemoine - Rugby

Julen Erauzkin - Remo

Ahmed Gamal Solyman - Karate

Actuaciones deportivas destacadas

Florencia Espiñeira - Ciclismo

Sabrina Polito y Franco Barbano - Bochas

Melisa Polito - Bochas

Javier Villalón y Renato Bolelli - Pelota vasca

Pablo Guerrero y Alfredo Castro - Actividades subacuáticas

Andrés Guevara, Paula Herman y Felipe Robles - Navegación a vela

Tomás Freire - Karate

Mary Dee Vargas - Judo

Team Chile de Rugby XV

Arley Méndez - Levantamiento de pesas

Anastasia Velozo - Karate

Valentina Toro - Karate

Catalina Lorca - Patinaje de velocidad

Matías González - Esquí náutico

Raúl Pedraza - Patinaje de velocidad

Mejores deportistas juveniles

Gabriel Reyes, Guillermo Castillo y Eric Gauna - Patinaje de velocidad

Daniela Kretschmer - Esquí náutico

Trinidad Espinal - Esquí náutico

Ignacio Flores - Triatlón

Team Chile de remo

Nicolás Saab - Rugby

Premio aporte a la sostenibilidad en el deporte

Pablo Núñez - Esgrima

Premio Mujer en el Deporte

Zita Solas - Pelota vasca

Premio Juego limpio