Gala Olímpica: Martina Weil y Martín Vidaurre triunfaron como los mejores deportistas de 2025
La atleta y el ciclista fueron galardonados en la ceremonia del Comité Olímpico de Chile.
La atleta Martina Weil y el ciclista Martín Vidaurre fueron galardonados como los mejores deportistas del año 2025, en la Gala Olímpica que celebró este jueves el Comité Olímpico de Chile (COCH).
Weil fue premiada debido a su tremenda temporada, en donde fue finalista del Mundial Indoor Nanjing, en donde terminó en el cuarto lugar en los 400 metros.
Además, batió los récords nacionales de 200 y 400 metros en varias ocasiones, y en el Mundial de Atletismo en Tokio, rozó la clasificación a la final, y terminando en el noveno lugar.
Vidaurre, por su parte, terminó segundo en el circuito mundial de mountainbike, y ganó una medalla de oro en la Copa del Mundo UCI de Val Di Sole, en Italia.
La Gala Olímpica fue animada por Francisca Crovetto, campeona olímpica en París 2024, y contó con la presencia de varias estrellas del Team Chile, además de autoridades del deporte nacional, como Miguel Angel Mujica, presidente del COCH, y Jaime Pizarro, ministro del Deporte.
Revisa los ganadores de la Gala Olímpica del COCH 2025:
Mejores deportistas del año
Premio Espíritu Team Chile
Mejores entrenadores del año
Actuaciones deportivas destacadas
Mejores deportistas juveniles
Premio aporte a la sostenibilidad en el deporte
Premio Mujer en el Deporte
Premio Juego limpio