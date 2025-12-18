Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.4°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Gala Olímpica: Martina Weil y Martín Vidaurre triunfaron como los mejores deportistas de 2025

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La atleta y el ciclista fueron galardonados en la ceremonia del Comité Olímpico de Chile.

Gala Olímpica: Martina Weil y Martín Vidaurre triunfaron como los mejores deportistas de 2025
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La atleta Martina Weil y el ciclista Martín Vidaurre fueron galardonados como los mejores deportistas del año 2025, en la Gala Olímpica que celebró este jueves el Comité Olímpico de Chile (COCH).

Weil fue premiada debido a su tremenda temporada, en donde fue finalista del Mundial Indoor Nanjing, en donde terminó en el cuarto lugar en los 400 metros.

Además, batió los récords nacionales de 200 y 400 metros en varias ocasiones, y en el Mundial de Atletismo en Tokio, rozó la clasificación a la final, y terminando en el noveno lugar.

Vidaurre, por su parte, terminó segundo en el circuito mundial de mountainbike, y ganó una medalla de oro en la Copa del Mundo UCI de Val Di Sole, en Italia.

La Gala Olímpica fue animada por Francisca Crovetto, campeona olímpica en París 2024, y contó con la presencia de varias estrellas del Team Chile, además de autoridades del deporte nacional, como Miguel Angel Mujica, presidente del COCH, y Jaime Pizarro, ministro del Deporte.

Revisa los ganadores de la Gala Olímpica del COCH 2025:

Mejores deportistas del año

  • Martina Weil - Atletismo
  • Martín Vidaurre - Ciclismo mountainbike

Premio Espíritu Team Chile

  • Valentina Toro - Karate

Mejores entrenadores del año

  • Pablo Lemoine - Rugby
  • Julen Erauzkin - Remo
  • Ahmed Gamal Solyman - Karate

Actuaciones deportivas destacadas

  • Florencia Espiñeira - Ciclismo
  • Sabrina Polito y Franco Barbano - Bochas
  • Melisa Polito - Bochas
  • Javier Villalón y Renato Bolelli - Pelota vasca
  • Pablo Guerrero y Alfredo Castro - Actividades subacuáticas
  • Andrés Guevara, Paula Herman y Felipe Robles - Navegación a vela
  • Tomás Freire - Karate
  • Mary Dee Vargas - Judo
  • Team Chile de Rugby XV
  • Martina Weil - Atletismo
  • Arley Méndez - Levantamiento de pesas
  • Martín Vidaurre - Ciclismo
  • Anastasia Velozo - Karate
  • Valentina Toro - Karate
  • Catalina Lorca - Patinaje de velocidad
  • Matías González - Esquí náutico
  • Raúl Pedraza - Patinaje de velocidad

Mejores deportistas juveniles

  • Gabriel Reyes, Guillermo Castillo y Eric Gauna - Patinaje de velocidad
  • Daniela Kretschmer - Esquí náutico
  • Trinidad Espinal - Esquí náutico
  • Ignacio Flores - Triatlón
  • Team Chile de remo
  • Nicolás Saab - Rugby

Premio aporte a la sostenibilidad en el deporte

  • Pablo Núñez - Esgrima

Premio Mujer en el Deporte

  • Zita Solas - Pelota vasca

Premio Juego limpio

  • Federáción de hockey sobre césped

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada