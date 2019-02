Mamá del "Cangri" y su muerte: "No quiero saber nada"

En medio de las investigaciones y la detención de uno de los acompañantes del "Cangri" en Bolivia, su mamá Leonor Bravo dijo que no quiere saber realmente lo que ocurrió con Sebastián Leiva.

"Mi hijo Nicolás me llamó y me dijo: 'tranquila mamita, encontré a mi hermano, pero lo encontré muerto. Lo tengo en mis brazos. Tiene que haber muerto de frío porque está acurrucado'", dijo Leonor a "Hola Chile", de La Red.

"Reclamé, pataleé, me enojé con dios, pero me paré y ahora estoy preocupada por Nicolás. Hemos tratado de estar fuertes, porque viene un camino largo", agregó la madre del Cangri.

Bravo dijo que no quiere saber qué pasó con su hijo. "Nada me va a devolver a mi hijo. Si hay una investigación o la quieren hacer, que la hagan. Pero a mí en lo personal no me interesa, porque no quiero tener odio o rabia contra alguien o algo. Tengo muy claro es que fue la voluntad de Dios. No quiero cuestionarme, no quiero sembrar odio".

"No quiero saber nada, no quiero contaminarme, como mamá me va a dar rabia. En mí no está querer saber más, porque sé que me haría daño, se pueden saber muchas cosas. No sé nada de esas cosas y no quiero desgastarme", remató.

El testimonio de Leonor: