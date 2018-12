Michelle Adam presentó a pololo tras separación

A pesar que siempre se ha mostrado recelosa en contar sobre su vida privada, Michelle Adam hizo una excepción durante el cumpleaños de Raquel Argandoña y se mostró públicamente con su pololo.

Esta relación viene después que la meteoróloga se separó hace dos años, como contó en una entrevista en revista Paula.

"No quiero contar por respeto a mis hijos. Él no es del medio. Uno nunca sabe si esto va a funcionar o no, pero por lo menos vuelves a creer en el amor", dijo en ese momento Adam.

Y Marcelo Ortiz es el nombre de este pololo, con quien posó frente a las cámaras y los fotógrafos, y celebraron junto a los diversos invitados que llegaron al cumpleaños de Raquel Argandoña.

"Me costó harto (dar el paso) porque una ve todo lo que implica lanzarse a una relación nueva. Una analiza desde el detalle hasta cosas más importantes. También hay un temor de no volver a pasar por lo mismo. Siempre está el temor a fracasar otra vez. Estoy tranquila, contenta. Me siento motivada y en una relación sana", dijo a LUN.