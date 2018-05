Millonaria fianza dejó con libertad vigilada a Harvey Weinstein

Un juez de Nueva York impuso este viernes una fianza de un millón de dólares en efectivo al productor de Hollywood Harvey Weinstein, que tendrá que portar además un dispositivo de localización para salir de prisión.

Weinstein, que tendrá que entregar su pasaporte y sus viajes estarán limitados, ya adelantó a través de su abogado su intención de abonar la fianza.

El conocido productor se entregó temprano en la mañana en una comisaría de Nueva York y se enfrenta a cargos de violación y abusos sexuales, entre otros.

La fiscalía del distrito de Manhattan informó de que Weinstein está a acusado de violación en primer y tercer grados por incidentes que afectaron a dos mujeres en 2013 y 2004.

Harvey Weinstein walked into court handcuffed with his jeans sagging and avoided shouted questions. pic.twitter.com/5T2ev8dpBE