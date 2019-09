Murió hombre que acusó de abuso sexual a Kevin Spacey

Un masajista anónimo que afirmó haber sido agredido sexualmente por Kevin Spacey ha muerto, según un aviso presentado en la corte por los abogados del actor.

El individuo, identificado como "John Doe", presentó reclamos en septiembre de 2018 en donde afirmó verse obligado a agarrar los genitales del actor dos veces durante un masaje. En mayo, un juez federal en California permitió que el caso avanzara a pesar de la objeción de Spacey de que la identidad del demandante estaba siendo protegida.

Ahora, solo un mes después de que las partes llegaron a un plan para proceder en la demanda que detallaba un posible descubrimiento y preveían un juicio de siete a 11 días, el abogado del demandante le informó a Spacey que el cliente "recientemente murió".

Según The Hollywood Reporter, no se proporcionaron más detalles del hecho, y no se ha respondido una solicitud al abogado del demandante para obtener más información.

Spacey recientemente salió de otra situación legal cuando los cargos criminales en su contra fueron retirados en Nantucket, Massachusetts. En ese caso, Spacey se declaró inocente de un delito grave de agresión y agresión, y los fiscales retiraron los cargos después de que el acusador, un adolescente ayudante de camarero, dejó de cooperar.

La demanda "John Doe" posteriormente representó la situación legal más importante para Spacey. En este caso, como se detalla en el informe, los abogados del demandante representaron ante el tribunal a otras dos presuntas masajistas víctimas de Spacey expresando "preocupación por su seguridad y/o no quieren que sus nombres sean revelados públicamente en los medios".