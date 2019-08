Novio de "Contra viento y marea" recibió el alta de su leucemia

Fue en el inicio de la segunda temporada de "Contra viento y marea" el pasado 10 de octubre del 2018, cuando se conoció el caso de Francisco Donoso, quien tenía una leucemia mieloide aguda M2 y soñaba casarse con Carla Olguín.

El programa lo siguió por 9 meses hasta que finalmente se casó y ahora, el joven de 27 años contó a través de su Instagram que fue dado de alta. "Hace dos semanas me quitaron todos los remedios que estaba tomando y me dijeron que ahora no tengo cáncer. Ahora puedo trabajar libremente".

En conversación con LUN, ahondó en el significado de libertad. "Antes tenía que tener cuidado de no agarrarme ninguna infección, porque que soy trasplantado de médula. Igual soy cauteloso con el tema. Me diagnosticaron leucemia el 2016. Me hice una quimioterapia en el hospital San Borja Arriarán y me dieron de alta. Me empezó a ir súper bien, todo pintaba de maravilla cuando me dio una recaída y tuve que partir nuevamente con todo. Fue súper fome. Ahí me hicieron un trasplante de médula en la Clínica Santa María. Salí de la clínica tomando 42 medicamentos. El alta definitiva es cuando pasas cinco años sin cáncer. En este periodo mis controles son una vez al mes".

Además, habló sobre Arturo Vidal, quien le mandó un video de ánimo. "Le hice la cocina de su casa en Champa (tiene una empresa llamada Ahora Tu Mueble). El Arturo es súper buena onda, simpático y sencillo. Muy caballero. Pero me hizo firmar un contrato de confidencialidad", lanzó.