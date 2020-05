Pablo Chill-E rompió el silencio tras detención: "Nunca he sido muy apegado a la ley"

El cantante de trap Pablo Chill-E se enojó con la prensa, entregó algunas explicaciones y dio un importante consejo tras su detención esta madrugada por violar el toque de queda.

Más temprano, el artista fue arrestado por una patrulla sanitaria en Estación Central y fue dejado en libertad, quedando a la espera de una citación de Fiscalía.

"Reconozco mi error (...) la gente que me conoce sabe que yo nunca he sido muy apegado a las leyes", señaló el destacado músico a través de sus redes sociales.

"Si uno anda en la calle es porque tiene que estar de estudio en estudio", argumentó y, a la vez, dejó un mensaje de cuidado en estos tiempos de Covid-19 para sus seguidores: "Lo más importante es que los cabros chicos se queden en sus casas".

Sobre los medios de comunicación no tuvo palabras favorables: "Deberían preocuparse más de lo que está pasando en Chile ahora. Hay gente que no tiene pa' comer, que no tiene pega".

En ese sentido, dijo que lo que le ocurrió "le puede pasar a cualquiera".