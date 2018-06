Pamela Díaz reveló detalles de su conflicto con Carola de Moras

Luego de la polémica salida de Pamela Díaz desde el matinal de Chilevisión, la animadora rompió el silencio y se refirió a su relación con Carolina de Moras.

La situación estalló cuando la conductora de "La Noche es Nuestra" criticó a su compañera de matinal, describiéndola como una "copia mala" de Tonka Tomicic.

A los pocos días se anunció su desvinculación de "La Mañana".

Díaz aseguró a "Intrusos" que dicha polémica no fue la razón de su alejamiento: "Yo no me fui del matinal por ella. Me fui por cosas personales y que obviamente con lo que dije el canal te prohíbe hablar de la gente con la que trabajas, pero a mí me cuesta guardar mis pensamientos".

La conductora contó que no habla hace años con De Moras, después que el rostro tuviera problemas con Ignacio Gutiérrez durante su salida de Chilevisión.

"Hace tres años que no tengo relación con ella. Desde que se fue Nacho (Gutiérrez)", afirmó.

"Nunca fuimos amigas ni para las cámaras. No nos saludábamos, pero podíamos trabajar cada una con lo suyo. Es cosa que le preguntes a todo el mundo, nunca tuve relación con ella", finalizó.