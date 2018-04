Polo Ramírez recordó momento en que fue acosado en la calle por un hombre

En medio del debate que se produjo en "Bienvenidos" por la ordenanza municipal de Recoleta que previene, prohíbe y también sanciona el acoso callejero en la comuna, Polo Ramírez quiso contar un caso de acoso que sufrió por parte de un hombre.

El periodista contó que apenas tenía 18 años, recién ingresado a la universidad, cuando se encontraba caminando por el barrio Lastarria rumbo al departamento donde vivía junto a su hermano y un hombre se le acercó.

"Eran otros tiempos. No era el barrio Lastarria como lo conocemos hoy, era bastante más desolado. Había dos personas y uno de ellos se me acerca, comienza a caminar al lado mío y me empieza a hablar muy cerca. 'Hola, ¿cómo estás? ¿Te gustaría ir a tomarte algo? ¿Salir conmigo?' Pero era de forma muy lasciva, eso fue lo desagradable", rememoró.

Dentro de su relato, señaló que este sujeto tenía cerca de 35 años, que no lo llegó a tocar pero si fue muy intimidante. "No me dijo nada terrible, pero fue la actitud corporal, esa cosa -perdonen la expresión- como caliente que transmitía todo su cuerpo, que era muy desagradable".

"Yo me sentí muy mal. Ahora que lo recuerdo tomo conciencia de la situación de muchas mujeres que se sienten culpables cuando son víctimas de algo. Y eso que esto que me pasó a mi es mínimo", agregó.

Finalmente cerró el desagradable recuerdo. "Yo como que lo archivé, porque no me pasó nada, pero la sensación que tuve fue muy podrida".