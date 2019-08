Popular youtuber perdió millonario contrato por hacerse vegetariano

El youtuber brasileño Felipe Neto, que posee más de 34 millones de suscriptores en su canal, decidió volverse vegetariano por "convicción personal" y perdió un millonario contrato por esa razón.

Según sus cuentas, dejó de percibir 470 mil reales, más de 80 millones de pesos chilenos, por un acuerdo publicitario que fue cancelado pues incluía el consumo de carnes por parte del influencer.

"Tenía la opción de cumplir el contrato y anunciar mi nueva dieta después, pero decidí que ya había sido demasiado hipócrita comiendo carne, conociendo las consecuencias", contó en redes.

"De esto saco dos lecciones: 1) Realmente me convertí en alguien de quien me siento orgulloso. Mis convicciones no están a la venta. 2) Perdí casi medio millón de reales por hacerme vegetariano. Ahora no como carne ni loco", agregó.

Además, Neto anunció el cierre de la franquicia Neto's, que vende coxinhas, un bocadillo típico de Brasil elaborado con pechuga de pollo, según informa UOL.

Disso eu tiro 2 lições:



1) Eu realmente me tornei alguém de quem sinto orgulho de ser. Minhas convicções não estão à venda.



2) Eu queimei quase meio milhão de reais para me tornar vegetariano. Agora eu não como mais carne MAS NEM A PAU!!! — Felipe Neto (@felipeneto) August 29, 2019