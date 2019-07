Scarlett Johansson es criticada tras defender elecciones para roles de minorías

Las elecciones que ha tomado Scarlett Johansson con algunos papeles le ha traído varias críticas a cuesta, en especial luego de protagonizar la adaptación de "Ghost in the Shell".

Tras eso, aceptó tomar el papel de un transgénero en "Rub & Tug", situación que agravó los comentarios en su contra por aceptar roles de minorías. Fue tanto el tema, que decidió abandonar la cinta.

Sin embargo, la intérprete de "Black Widow" habló con AS IF Magazine para defender su derecho a poder tomar cualquier papel.

"Tú sabes, como una actriz, debería permitírseme interpretar a cualquier persona, cualquier árbol o cualquier animal, porque ese es mi trabajo y los requerimientos de mi trabajo. Creo que la sociedad debiese ser más conectada si solo permitiésemos a otros tener sus propios sentimientos y no esperar que todos se sientan de la forma en que nosotros lo hacemos", apuntó.

Fue su frase "cualquier árbol o cualquier animal" la que generó nuevamente controversia en Twitter, con varios usuarios lamentando estos dichos.

After much thoughtful reflection, ScarJo finally speaks out on the whitewashing controversy: “I should be allowed to play any person, or any tree, or any animal because that is my job.” 😳

H/t ⁦@its_willyu⁩ & ⁦@POC_Culture⁩ https://t.co/WaRz2a2cFI