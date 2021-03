Sergio Rojas se disculpó por filtrar video sexual de Nelson Mauri

El periodista Sergio Rojas se llenó de críticas en redes sociales luego que durante una transmisión del programa online “Que te lo digo”, con Hugo Valencia, se colaran imágenes explícitas del ex chico "Rojo" Nelson Mauri mientras tenía relaciones sexuales. Fue tanto el revuelo que el panelista de farándula tuvo que ofrecer disculpas públicas.

A través de un video en Instagram, Rojas contó que todo fue un "pequeño impasse" y aclaró que el video correpondía a la cuenta de Onlyfans del bailarín, donde vende contenido sexual explícito: "No es un video que yo tenga de la alcoba de él", remarcó.

En ese sentido, el mismo Nelson Mauri contó que no estaba molesto pues el episodio sirvió como "publicidad" a su emprendimiento. Pese a ello, criticó que Valencia y Rojas lo atribuyeran a un error técnico: "No les creo nada. Fue un montaje para llamar la atención".

Nelson Mauri rompe el silencio por filtración de íntimo video pic.twitter.com/pFQltNieGe — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) March 22, 2021

Pero el conductor del espacio insistió: "Me puse tan nervioso que terminé ahí el live y no siquiera quedó guardado en Instagram. Fue un error, no estaba planificado. Si yo quiero exhibir algún video de un famoso, lo hago no ocultándome ni haciendo como que me equivoqué".

Rojas afirmó que conversó con Nelson Mauri para pedirle perdón "y él fue súper buena onda, él aceptó las disculpas. De hecho él le bajó el perfil a la situación, porque a mí de verdad me dio un poco de lata. Si yo quiero verlo, pago y acá claramente había gente que no estaba pagando por ello".