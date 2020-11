Viggo Mortensen recordó su relación con Maradona

Viggo Mortensen, actor de El Señor de Los Anillos, tiene 62 años y una exitosa carrera en el cine, pero antes de convertirse en una celebridad, fue un niño común y corriente que por circuntancias de la vida familiar vivió unos años en Argentina.

En Buenos Aires se transformó en hincha de San Lorenzo y como amante del fútbol le golpeó como a muchos la muerte de Diego Maradona.

"Siento muchísimo su partida. Era uno de los grandes. Estuve con él en dos oportunidades. Recuerdo que en una oportunidad comentó que los hinchas de San Lorenzo eran los más creativos y cálidos. Desde entonces lo aprecié, muchísimo, ya que él era hincha de Boca", recordó Viggo en la entrevista que concedió a LUN este domingo.

Mortensen señaló que en uno de esos dos encuentros con Maradona, incluso le hizo una broma que hizo que el astro del fútbol se riera a carcajadas.

"La primera vez fue durante un show de televisión, en Buenos Aires. Él debía entrar al final y se suponía que sería una sorpresa, pero alguien me contó que iba y me preparé. En ese momento se encontraba en buen estado físico, había perdido mucho peso yy yo llegué preparado de una camiseta 10 de San Lorenzo. Después que nos saludamos le dije ''nuestro 10 tiene una lesión en una rodilla y mañana jugamos contra River Plate. Y sé que a usted le gustaría que ellos perdieran, ya que es de Boca Juniors, por lo que quizás podría colocarse nuestra camiseta 10. Cre que nuestro equipo estaría feliz si se la pone''. Maradona me miró y se puso a reír a carcajadas", contó el actor y hincha de San Lorenzo.

El segundo encuentro sucedió en medio de un Festival de Cannes. Viggo divisó a Diego a lo lejos y le gritó. Los guardaespaldas del "10" se pusieron alerta, pero al verlo Maradona dijo que lo dejaran.

"Logramos conversar un rato, él se reía porque yo estaba con una camiseta de San Lorenzo y se acordó del programa de televisión", comentó antes de destacar al futbolista como "una persona generosa, con gran sentido del humor y muy, muy rapido de mente".