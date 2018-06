Viñuela detalló cómo serán sus ocho despedidas de soltero

El 8 de septiembre, José Miguel Viñuela se casará por segunda vez y para celebrarlo como corresponde dio detalles de las despedidas de soltero que tendrá en agosto. En total serán ocho fiestas para varones que tendrá el conductor.

Su matrimonio con Constanza Lira tendrá unos 200 invitados, un número modesto para los círculos sociales. "Estamos privilegiando a la familia y los amigos más cercanos", dijo Viñuela a LUN, quien detalló que invitará, con pareja, a Karen Doggenweiler, Daniel Valenzuela, María Luisa Godoy y Pamela Díaz.

"La primera vez que me casé tuve una sola despedida de soltero con mis amigos. Me hicieron una comida y después llegaron unas chiquillas a bailar. Pero ya no están los tiempos ni las energías para algo así", contó.

Entre las ocho despedidas de soltero, donde hay grupos diversos como los amigos del colegio, del "Mucho Gusto", de los maridos de las amigas de la novia (fin de semana en Buenos Aires) y los hermanos, hay una que llama la atención.

Según el diario, una de las que se organizó por WhatsApp es "Luis Jara", donde Viñuela le tira una broma a su amigo: "Lucho ha sido muy generoso. Me propuso cantar el Ave María, pero le dije que tiene que cambiar el regalo porque no me voy a casar por la iglesia", jajajá".