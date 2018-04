Yamila Reyna entregó detalles de su ruptura con Daniel Valenzuela

Durante el mes de marzo, el programa "Intrusos" de La Red informó que Yamila Reyna y Daniel Valenzuela habían terminado su relación.

Desde ese momento, ambos guardaron silencio, hasta ayer, cuando la comediante entregó detalles de la ruptura en "Vértigo".

"Es una forma de cerrar este capítulo. Hablaron muchas estupideces. Tocaron a las nenas y eso no me gusta (...) Esta relación fue de mucho amor, respeto y compañerismo, pero las cosas se terminan cuando el uno y el otro dan su máximo pero aún así no alcanza", apuntó.

No se quedó ahí y entregó más detalles. "Amé a sus hijas, quise a su familia. Pero cuando el otro decide, y dice que ya no eres parte de su felicidad, debes hacerte a un lado".

"No pasó 100% por él. Yo encaminé esta decisión. Todos nosotros, desde que nacemos, somos incompletos emocionales. Él tendrá lo suyo, pero no voy a hablar por él. Lo que yo te puedo decir es que mi relación con él fue maravillosa, nos divertíamos", complementó.