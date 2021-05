Apple TV+ estrenó el trailer de "The Me You Can't See", un documental que aborda diversos casos de salud mental entre los que destaca el que vivió el Príncipe Harry durante la muerte de su madre, Diana de Gales. La película contará con la conducción del ex miembro de la familia real y la presentadora Oprah Winfrey y se podrá ver desde este 21 de mayo.

