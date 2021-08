"Cobra Kai" es renovada para una quinta temporada

Aún no se ha estrenado su cuarta temporada, pero gracias a la popularidad que acumula Netflix confirmó una quinta para la serie "Cobra Kai".

La noticia fue confirmada a través de Twitter con un breve clip que mostraba un cinco romano y el logo de la producción.

Con su tercera temporada "Cobra Kai" consiguió cuatro nominaciones para los próximos premios Emmy, incluyendo una para Mejor Serie Comedia.

La cuarta temporada de esta secuela de las películas de "Karate Kid" debutará en diciembre de este año en exclusiva por Netflix.

The dojo is about to be 5x as rad. Cobra Kai has been renewed for a 5th season. pic.twitter.com/8iz2M6Bzw5