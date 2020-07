"Dead to Me" tendrá una tercera y última temporada en Netflix

La serie "Dead to Me" tendrá la posibilidad de despedirse luego que Netflix la renovara para una tercera y última temporada.

Esta renovación viene de la mano con la continuidad en la plataforma de Liz Feldman, la creadora del show, que seguirá trabajando en el servicio streaming.

"Del principio al final, 'Dead to Me' es exactamente la serie que quería hacer. Ha sido un regalo increíble. Contar una historia que brota de la pena y la pérdida me ha hecho mejorar como artista y me ha curado como humana. Estaré siempre en deuda con mis compañeras en el crimen y amigas en la vida real, Christina y Linda, y nuestros talentos guionistas, reparto y equipo", señaló.

Protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini, la serie sigue la vida de dos mujeres que inician una improbable amistad.

Con esto, "Dead to Me" es la tercera serie que Netflix renueva estas semanas, luego de "Ozark" y "The Kominsky Method".