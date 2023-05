Disney+ sacará de su catálogo más de 40 series: Buscan mejorar ganancias

La plataforma Disney+ anunció que retirará más de 40 títulos de su catálogo como parte de una serie de cambios estratégicos que buscarán mejorar sus balances financieros.

Según detalla Variety la compañía sacará titulos de Disney+ y de Hulu, su plataforma con contenido adulto en Estados Unidos. De esta manera pretenden ahorrar durante el cuatrimestre de julio unos 1.500 millones de dólares.

Entre las series afectadas destaca "Willow" con Warwick Davis y ese fracasado regreso en formato de serie que fue cancelado tras una temporada.

"The Mighty Ducks", "Marvel's Hero Project", "Stargirl", "The World According to Jeff Goldblum", "Wolfgang" y "The Mysterious Benedict Society" también saldrán del catálogo de Disney+.

Además de este cambio, Disney+ pretende en el futuro aumentar el valor de sus planes sin publicidad. "Estamos seguros de que estamos en el camino correcto de la rentabilidad a largo plazo en el streaming", dijo al respecto Bob Iger, CEO de Disney.