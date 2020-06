El Presidente: Así aprendió Andrés Parra a hablar como chileno

Pese a su experiencia interpretando personajes históricos, el papel de Sergio Jadue en "El Presidente" no fue fácil para el talentoso actor colombiano Andrés Parra. Primero debía lograr acercarse al particular y desprolijo acento chileno, para luego intentar dar con los modismos particulares del ex presidente de la ANFP.

Para ello Parra tuvo que prepararse leyendo sobre la historia de Jadue, viendo videos suyos, ensayando y discutiendo los diálogos con sus coach vocales. Una de ellas es la chilena Loreto Araya, actriz recordada por sus papeles en televisión y creadora de la escuela Provoz, donde se enseña locución a nivel profesional.

"Hablar como nosotros es muy difícil porque no pronunciamos las consonantes y alargamos las vocales. Es una forma muy particular, es como aprender otro idioma", dijo Araya a Cooperativa sobre las complejidades de hablar como un chileno más.

La doblajista y coach vocal fue contactada por la productora Fábula para trabajar en "El Presidente" y corregir el acento de Parra, a quien conoció en su arribo a Chile para rodar la serie. "Al principio queríamos trabajar el neutro, pero él es un actor extraordinario y no se iba a quedar solo con eso, así que trajo mucho material preparado", detalló Loreto Araya.

Por su parte, Andrés Parra recuerda cuando venía en el vuelo hacia Chile pensando "¿en qué momento tomé este problema de ir a hacer chileno en Chile?". "Yo estaba muy nervioso, porque creas un personaje y lo ensayas, pero estás en Colombia. Podía pasar que llegara a Chile y tirara el primer texto y nadie entendiera nada", agregó.

En ese sentido fue la "melodía" del acento lo que más le complicó. "Así como los argentinos tienen esa forma de hablar, nosotros también. Eso fue lo que más tuvo que aprender Andrés", contó la coach vocal.

Y lo hizo muy bien. De hecho, el resultado final es uno de los puntos más elogiados de la serie de Amazon Prime. "Es un trabajo de excelencia de él, porque se puso la piel de Jadue", concluyó Loreto Araya.