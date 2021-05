Jesse Plemons se una a Elizabeth Olsen en serie sobre la asesina Candy Montgomery

La próxima serie de David E. Kelley ("Big Little Lies") para HBO Max anunció semanas atrás a Elizabeth Olsen como la protagonista.

Se trata de una producción sobre Candy Montgomery, la asesina de Betty Gore, a quien le propinó varios hachazos.

Ambas mujeres se hicieron amigos por su devoción por la religión, entablando una fuerte amistad. Sin embargo, cuando Montgomery conoció a Allan Gore, marido de Betty, todo cambió.

El último en sumarse a esta serie de nombre "Love and Death" es Jesse Plemons, en un papel que todavía se desconoce.

La producción, por su parte, está inspirada en el libro "Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs" y distintos artículos de Texas Monthly.