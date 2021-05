Marvel adelanta el estreno de su serie "Loki"

A través de su cuenta de Twitter la compañía Marvel anunció el adelantamiento del estreno de "Loki", su nueva serie derivada del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ahora la producción protagonizada por Tom Hiddleston debutará en Disney+ el 9 de junio en vez del día 11 que había sido fijado como el estreno original.

"Los miércoles son los nuevos viernes", anunció intérprete de "Loki" en un video mensaje que fue posteado junto a la noticia.

A diferencia de "WandaVision" y "The Falcon and the Winter Soldier", los episodios nuevos de Loki serán liberados precisamente los días miércoles.

La serie seguirá la historia de "Loki" tras su sorprendente escape en "Avengers: Endgame" y su llegada accidental a la Autoridad de Variación del Tiempo, donde será puesto a prueba por "Mobius", encarnado por Owen Wilson.

Wednesdays are the new Fridays 🗓 Mark your calendars for new episodes of Marvel Studios' #Loki, streaming Wednesdays starting June 9 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/lssZkg08G2