Netflix renueva para una quinta temporada "The Last Kingdom"

Siguen las renovaciones de las diversas series de Netflix, como "Ozark", "The Kominsky Method" y "Dead to Me". Ahora es turno de "The Last Kingdom".

A diferencia de las otras producciones, esta historia tendrá una quinta temporada que no será la última, esperando que vengan otros ciclos en el futuro.

Adaptada de la franquicia "The Saxos Stories" de Bernard Cornwell, la serie lleva en pantalla la adaptación de las primera ocho novelas y el nuevo ciclo se enfocará en los episodios nueve y diez. Durante el año se lanzarán otras dos obras más.

"The Last Kingdom" nació como una producción de BBC Two, pero en la tercera temporada Netflix se quedó con los derechos.

Se espera que su quinta entrega tenga 10 episodios.