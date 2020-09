Protagonizada por Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen y Yahya Abdul-Mateen II, la cinta trata sobre los organizadores de una protesta durante la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago, la que terminó en una enfrentamiento violento contra la policía. "The Trial of the Chicago 7" de Aaron Sorkin llega a la plataforma el 16 de octubre.

LEER ARTICULO COMPLETO