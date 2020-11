"WandaVision" fija fecha de estreno para 2021

Finalmente "WandaVision" se convertirá en la primera de un puñado de series que Marvel prepara para la plataforma Disney+.

A través de redes sociales se anunció que la ficción protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany llegará al servicio de streaming el próximo 15 de enero de 2021, algunas semanas después de su estreno original fijado para diciembre.

Olsen y Bettany repetirán los papeles de "Scarlet Witch" y "Vision" que interpretaron, respectivamente, en las películas de Marvel.

Por ahora se sabe que esta serie mostrará a ambos súper héroes viviendo una apacible vida en lo que aparenta ser una sitcom televisiva. De hecho, el piloto de la serie fue grabado completamente en vivo y con público presente.

La producción de "WandaVision" también ha dicho que la serie, que se extenderá por seis horas de duración, pavimentará el camino para la película "Dr. Strange and the multiverse of madness".

Además de esta producción, Marvel planea el arribo de series como "The Falcon and the Winter Soldier", "Loki" y "She-Hulk", entre otras.