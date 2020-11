Banda Keane saludó a Gustavo Gatica por su cumpleaños y pidió justicia para el joven

El caso de Gustavo Gatica, joven que perdió ambos ojos durante las manifestaciones post estallido social de 2019, recorrió el mundo. Ha pasado un año desde que la luz se apagó para el estudiante universitario y a diferencia del fatídico día que perdió la vista, el pasado 18 de octubre regresó a Plaza Baquedano, pero debió ser asistido por su hermano y amigos.

En Chile, muchos llevan más de un año clamando justicia para Gustavo. Son voces anónimas que exigen una respuesta del Estado para este joven a los que dos proyectiles lo cegaron para siempre. Quienes recientemente se sumaron a la causa fueron los integrantes de la banda inglesa Keane.

A través de Twitter, la banda compartió un saludo del baterista de la agrupación Richard Hughes, donde saluda a Gustavo en el día de su cumpleaños y pide justicia para la violación de los DD.HH del cual Gatica es víctima.

"Hoy es el cumpleaños número 23 de Gustavo. Como nosotros, Gustavo ama la música. Pero hace un año, la policía de Chile le disparó y lo dejó ciego mientras protestaba por la desigualdad. Exigimos justicia para Gustavo. Únete a nosotros & @amnestyuktomar acción en http://amn.st/ActforGustavo2#HappyBirthdayGustavo#WriteForRights", se puede leer en el tuit junto al video.

Today is Gustavo's 23rd birthday. Like us, Gustavo loves music. But a year ago, he was shot and blinded by police in Chile while protesting inequality. Demand justice for Gustavo. Join us & @amnestyuk to take action at https://t.co/02tFYw1dCQ #HappyBirthdayGustavo #WriteForRights pic.twitter.com/50W6cxapto