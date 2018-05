Minero criticó a Luis Jara por hacerse pasar por uno de los 33

Este miércoles, el cantante y animador Luis Jara contó como anécdota la vez que se hizo pasar por uno de los 33 mineros rescatados de la mina San José para entrar a un VIP en Las Vegas, EE.UU.

El minero Mario Sepúlveda, uno de los 33, reprobó el accionar del animador de Mega, quien usó el nombre de uno de los trabajadores para no quedarse afuera de un lugar exclusivo.

"Qué quiere que le diga, se hizo pasar por los 33 y ese tipo de situaciones hace que de algún modo u otro los 33 se desprestigien. Por supuesto que no es bonito, es como que yo mañana vaya a Mega a hacerme pasar por Lucho Jara, feo lo que hizo", dijo Sepúlveda a SoyCopiapó.

"Duele mucho, porque al final los únicos afectados somos nosotros, que estuvimos 70 días cagándonos ahí abajo, peleando, discutiendo, arreglando diferencias y tratando de sobrevivir, haciendo una pega extraordinaria. Ahí está cuantos se han limpiado la boca con nosotros", detalló.

La historia completa, según palabras de Jara, es la siguiente:

"Alrededor mío había unos franceses muy circunspectos. Entonces yo me empecé a desesperar y dije 'no voy a poder entrar'. Entonces, de repente, yo me pongo a conversar con los franceses. 'Do you speak english?, ¿You know who I am?' y me dijeron que no sabían", recordó.

"Soy uno de los mineros, vengo de Chile. Y yo puse cara de minero", cerró el cantante.