Bárbara Lackington criticó a "Masterchef" por cómo la dejan

La joven Bárbara Lackington es la participante más polémica de esta temporada de "MasterChef", el programa de cocina de Canal 13. La modelo, de 19 años, ha sido acusada de ser pesada, de recibir favoritismo y de perjudicar a sus compañeros.

La rubia logró ser una de las tres finalistas al imponerse a Jeffry Bastías en la prueba de eliminación. Lackington habló con "Intrusos", donde reconoció el bajo nivel de los participantes y criticó la edición del programa, pues la dejarían mal.

También habló de los ataques que ha recibido por redes. "Me sorprende la maldad de la gente. Las personas se esconden detrás de una pantalla y obvio que da miedo, pero me imagino que si me ven en persona no me hagan nada. La gente que me ama me encuentra directa para decir las cosas y es así", dijo.

Las redes sociales también la perjudicaron, pues perdió un trabajo por los comentarios negativos. "Las marcas no me van a querer contratar si ven que mis fotos están llenas de mala onda", agregó.

El polémico séptimo plato

"En lo personal, no creo que haya favoritismo en esta temporada. Nosotros vivimos la experiencia en vivo y en directo. Vimos todos los comentarios. Nada editado. Y en el último capítulo de la semifinal. Si Jeffrey hubiese emplatado el séptimo plato, la que se iba era yo", dijo a "Intrusos".

"Pero no es culpa mía que él no haya emplatado… Además, él me preguntó, ‘¿cuántos platos hay que emplatar?’, y yo le dije 'siete'. Yo le aposté a mi familia que esa parte no la iban a mostrar. Y no lo mostraron", agregó.

"Entonces, me dejan pésimo, ¿cachai? Porque obviamente por sabor, y presentación, era yo la que me iba. Pero tampoco quise perjudicar a mis compañeros. Yo misma le dije a Jeffrey son siete platos'".

"Eso da un poco de pena, porque para nosotros estar allá, 24/7 juntos, fue súper agradable. Y ahora con toda esta edición del programa, se ha producido más quiebre en las relaciones”.