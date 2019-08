Gran final de "Yo Soy" recibió criticas de los televidentes

La final de la primera temporada del programa "Yo Soy" de Chilevisión dejó como ganador al imitador de Juan Gabriel.

Este domingo se emitió la final del programa de imitadores, hasta donde llegaron ocho finalistas, pero que finalmente se redujo a solo cuatro participantes, resultando ganador Juan Gabriel (Vicente Monsalves), seguido por Vicente Fernández (Cristofer Mera) en el segundo lugar, Gustavo Cerati (Alejandro Riquelme) en el tercero y finalmente Aretha Franklin (Natalia Basáez).

Las criticas no tardaron en llegar a través de las redes sociales, donde los televidentes reclamaron que el imitador de Juan Gabriel no merecía el primer lugar del concurso y que no se les otorgó un reconocimiento a los otros podios.

Lejos los mejores Vicente Fernández y Gustavo Cerati,, gente con peso oído musical, Juan Gabriel debió ser el tercero y nunca el ganador uuuf que programa más arreglado #GranFinalYoSoy — Patricia Cabezas Abarca (@abarca_cabezas) August 19, 2019

Hola, volví a twitter a puro putear por lo arreglada de la #granfinalyosoy , SI LOCO, JUAN GABRIEL NO CANTÓ NADA CUANDO CANTARON LOS 8 FINALISTAS, NA-DA! Y COMO CHUCHA CERATI VA A SER 3RO SI CIERRO LOS OJOS Y EL FINAO GUSTAVO REVIVE DEL MÁS ALLÁ PA CANTAR UNA VEZ MÁS AAA Q RABIA — C O N Y (@medicenCony) August 19, 2019

@chilevision y cuánto se ganó Vicente Fernández!! No le dieron ni felicitaciones, quedó en el olvido :( #GranFinalYoSoy — M. Beatriz ♡ (@mtrislopez) August 19, 2019

#GranFinalYoSoy cero respeto por los 3 finalistas

ni siquiera le entregaron nada a Vicente Fernández y a Cerati

el galvano y sus premios

la organización horrible

muy mal — mane (@mane280915) August 19, 2019

El ganador logró el 48,28 por ciento de las votaciones que estuvieron a cargo del público que votaron a través de la página de Chilevisión, lo que que no estuvo exento de críticas.

Ni Cambridge Analytica se atrevió a tanto...



Cómo es posible que CHV pida todas estas cosas simplemente para votar en uno de sus programas de TV?



Disculpen, pero ni cagando daría autorización. #GranFinalYoSoy pic.twitter.com/B6BQ5MKyJ0 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) August 19, 2019

"Yo Soy" obtuvo un rating entre los 17 y 18 puntos, alcanzando un peak de 19 la noche de este domingo.