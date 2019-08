Nicolás Gavilán y su emoción tras ganar el rosco: "Fue como una liberación"

El histórico participante y ganador del rosco del programa "Pasapalabra" de Chilevisión, Nicolás Gavilán, afirmó que tras ganar el concurso se emocionó porque "fue como una liberación después de tanta presión".

Tras la filtración del triunfo del "Nico" hace un par de días en Internet a través de un video donde se podía ver el momento en que Julián Elfenbein y los presentes celebraban la victoria, finalmente este lunes se emitió el emocionante momento.

La palabra que le dio el triunfo fue "arqueozoología" que, en entrevista con LUN, el "Nico" afirmó que "nunca la supe hasta el final, la deduje, pero cuando dijeron que estaba bien fue una sorpresa".

Luego de las celebraciones, Gavilán realizó un sentido agradecimiento al público y su apoyo, además de sus padres "por enseñarme a leer y heredarme ese gusto por los libros".

El estudiante de pedagogía en Música y oriundo de Hualpén reveló que "todos los días estudiaba tres horas, pero no seguidas, sino que durante todo el día, con un programa de computador".

El participante, que tras filtrarse su triunfo, fue llevado por la producción a un viaje a Buenos Aires, Argentina, y señaló que "hartos chilenos me reconocieron y me preguntaban si había ganado, pero yo les decía que no podría hablar de eso".

El ganador del rosco logró una cifra de 396 millones de pesos, el premio más alto entregado por un programa de la televisión chilena, y confesó que se comprará un departamento en Concepción, realizar un viaje al sur de Chile y comprarse un computador, además que pretender terminar la carrera que congeló por "Pasapalabra".