Cristián Bofill: No supe nada de acosos cuando dirigí Canal 13

Continúan las reacciones después de que el sábado pasado se reveló una serie de acusaciones de acoso y abuso sexual de parte del director de televisión Herval Abreu. Quien ahora se refirió a la situación fue el ex director ejecutivo de Canal 13 Cristián Bofill.

Por medio de Twitter, Bofill aseguró que no supo de incidentes de acoso mientras estaba a cargo de la señal, pero a la vez cuestionó a quienes se decían cercanos al realizador, pero ahora se suman a su condena pública.

"No soy amigo de H. Abreu, su mundo me es ajeno y no supe nada de acosos cuando dirigí C13", escribió el periodista.

A ello añadió que "Pienso que las denuncias contra él son graves y serias. Pero me da asco ver a tantos que eran sus amigos (as) y ahora, cual vírgenes del burdel, se suman a su linchamiento con entusiasmo".

Cristian Bofill comandó Canal 13 entre septiembre de 2014 y octubre de 2016, cuando Abreu estuvo a cargo de las teleseries "Chipe Libre" y "Preciosas", justo el periodo en el que se enmarcan las denuncias contra el director.