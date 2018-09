Don Francisco a acusaciones de Valdebenito: "Nunca supe de algo muy grave"

Don Francisco sacó la voz tras las acusaciones que hizo la comediante Natalia Valdebenito, quien aseguró que en el clan infantil de "Sábado Gigante" "pasaron cosas que tienen que ver con la seguridad de los niños".

En entrevista con "Mucho Gusto", el histórico animador chileno asumió que "en cuarenta años tiene que haber habido alguna dificultad".

Al respecto, Mario Kreutzberger dijo "me imagino que una mamá se enojó con un camarógrafo o con un productor o un niño se enojó con otro niño y consideró que fue perjudicado. Eso es lo que conozco".

El hombre ancla de la Teletón aclaró que "yo nunca supe de algo muy grave".

Por su parte, Natalia Valdebenito no quiso entregar detalles de las denuncias realizadas debido a que "no soy la involucrada de manera directa, porque sí soy involucrada de manera indirecta al vivir esto igual. Me parece que son las personas las que tienen que hacerse cargo".