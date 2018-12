Ex integrante de "MCC": Kike Morandé nunca me ha llamado

Después de haberse conocido su delicado estado de salud, David "Chico" Díaz estuvo en el programa "Primer Plano" para contar más sobre su reciente historia, además de sentirse abandonado por sus compañeros de "Morandé con Compañía".

Díaz fue entrevistado en el programa, asegurando que sus compañeros del espacio humorístico no han tenido contacto con él, pese a estar por más de una década allí.

Consultado si Kike Moránde es uno de ellos, Díaz afirmó: "Nunca me ha llamado. Yo digo él verá, a lo mejor tiene sus problemas. No se acordará de mí, no sé".

"No me duele porque, como digo, él debe estar pensando en otras cosas. (Debe estar) ocupado, como es empresario, usted sabe que los empresarios son así", agregó.

Más adelante, Díaz profundizó en la distancia que tuvo Morandé y el resto de las personas que trabajan en el programa de Mega: "Yo lo único que pedía es que me fueran a ver, no importaba que no me llevaran nada. Lo importante era la amistad que podríamos haber tenido. Eso habría sido bonito, yo hubiese estado contento".

Díaz sufre de diabetes, polimeliopatía, hipotiroidismo e hipertensión, lo que lo mantiene en una silla de ruedas y con pérdida de visión.