Francisco Saavedra explicó la vez que no soportó a unos novios en "Contra Viento y Marea"

Francisco Saavedra, el conductor del programa de matrimonios de Canal 13 "Contra Viento y Marea", reveló los conflictos que tuvo con una de las parejas que se quiso casar en el espacio televisivo.

"Una novia que me cayó pésimo desde el día que la conocí... Fue mutuo", detalló en conversación con Jorge Zabaleta en "Socios".

"Yo, de hecho, llegué a la fiesta y lo único que quería era irme", aseguró el animador reconocido por su risa y buen humor.

Según señaló, "hay temas morales de por medio que yo no comparto. Y cuando tú conoces a tanta novia y novio sacrificado y cuando tú ves que hay una niña ahí... ¡uh! me carga la gente que es poco empeñosa, eso es, no soporto a la gente que quiere que le digan todo".

Saavedra también criticó al novio, pues les dijo que era "primo de Mauricio 'huaso' Isla", pero cuando lo sorprendieron con una llamada del futbolista, el seleccionado nacional "no tenía idea quién era".

"El novio, un día que se casaba, otro día que se descasaba... Y una noche nos llaman y nos dicen que este gallo trabaja en Uber y la niña con la que se iba a casar es tan celosa que se le metió en la parte de atrás del auto y el hueón estúpido fue y se empezó a agarrar a una mina y la galla estaba atrás en el maletero", contó el animador. La mujer escuchó besos, rompió el maletero y se armó un escándalo.

Tras saber eso, el conductor les dijo "yo no me voy a hacer cargo de esta ordinariez, yo no caso a nadie". Finalmente, les pidió el anillo y les regaló un tratamiento de ayuda sicológica.