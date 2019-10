En conversación con Cooperativa en Ruta, Francisco Saavedra, conductor de "Contra Viento y Marea", se emocionó hasta las lágrimas al hablar sobre el programa de Canal 13, que en cada emisión sigue a parejas que tienen el sueño de casarse pese a estar atravesando distintas momentos críticos como enfermedades terminales. "A veces no sé cómo agradecer el cariño, no sé cómo agradecer la buena onda, no sé cómo agradecer que me hagan vivir situaciones límites que son enseñanzas. Es muy heavy este trabajo, pero lo trato de hacer con honestidad, con verdad y con todo mi corazón y mis sentimientos", expresó el animador.

