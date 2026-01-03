Tópicos: Magazine | Personajes
María Gracia Omegna sinceró su vínculo con Max Salgado
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La actriz habló sobre los rumores de una relación amorosa, luego de compartir juntos el Año Nuevo.
La actriz habló sobre los rumores de una relación amorosa, luego de compartir juntos el Año Nuevo.
Fotos en redes sociales con motivo de la celebración -juntos- del Año Nuevo motivaron especulaciones sobre una posible relación romántica entre la actriz María Gracia Omegna y su colega Max Salgado.
Ambos han compartido en producciones de Mega, como "Amar Profundo" o "Edificio Corona"; y además estarán solteros, tras sus quiebres con Gabriel Urzúa y Octavia Bernasconi, respectivamente.
Así, Omegna respondió al diario La Cuarta sobre el tema y dijo que "no es verdad" tal romance, y que estuvo con Salgado en esta especial celebración porque "es de mis mejores amigos".