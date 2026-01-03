María Gracia Omegna sinceró su vínculo con Max Salgado

Fotos en redes sociales con motivo de la celebración -juntos- del Año Nuevo motivaron especulaciones sobre una posible relación romántica entre la actriz María Gracia Omegna y su colega Max Salgado.

Ambos han compartido en producciones de Mega, como "Amar Profundo" o "Edificio Corona"; y además estarán solteros, tras sus quiebres con Gabriel Urzúa y Octavia Bernasconi, respectivamente.

Así, Omegna respondió al diario La Cuarta sobre el tema y dijo que "no es verdad" tal romance, y que estuvo con Salgado en esta especial celebración porque "es de mis mejores amigos".