La emotiva carta de los trabajadores de Canal 13 a los "rostros"

En medio de la severa crisis económica que vive Canal 13, que firmó una alianza con la empresa española Secuoya para tercerizar muchos empleos, los trabajadores de la estación de Luksic decidieron escribirles a los que aparecen en pantalla.

En una carta de dedicada a los rostros, los empleados reclaman por un mayor compromiso en la lucha contra los despidos que se pueden producir en un corto plazo. De hecho, si el plan con Secuoya funciona en el 13, podría expandirse a otros medios.

Andrónico Luksic, dueño del canal, afirmó en Twitter que "en los últimos cuatro años Canal 13 ha perdido 52 mil millones de pesos. Lo que la administración está haciendo hoy, es tomar todas las medidas, por dolorosas que sean, para intentar hacer viable el Canal".

La estación desmintió este jueves el supuesto sueldo millonario de los rostros del 13 publicado por un blog.

Estos son algunos párrafos de la misiva, que fue retuiteada por el sindicato del canal:

"Sabemos que no hemos tenido la mejor cara los últimos días. Pero siempre hacemos lo que podemos para que proyecten la esencia de nuestro canal. Todo lo que hacemos es para que lo que salga al aire nos llene de orgullo, para que ustedes sean las caras visibles del equipo de trabajo que ahora será destruido.

"No queremos que sólo nos den un abrazo cuando nos echen, necesitamos que esta vez nos defiendan como sus compañeros de trabajo. No se queden con la angustia de no haber hecho más. Pueden hacer mucho más que sólo dejar que Aldo (Schiappacasse), Miguel (Acuña) y Yerko (Puchento) hablen con valentía".

"Nos preguntamos por los animadores y los conductores de noticias, ¿qué pasa? ¿De verdad sólo esperan decirnos tristemente adiós sin haber hablado a la cámara al menos una vez para defendernos?"

"Tenemos la misma pasión que ustedes, pero nosotros no callamos porque ya no tenemos nada que temer. Ustedes tampoco deberían tener miedo, porque si creen que esto no les afectará están equivocados profundamente, pues tarde o temprano Canal 13 será un recuerdo".

"Rostros, les pedimos que sean nuestros rostros, que protesten con nosotros, que no permitan esta injusticia, que no sean cómplices de quienes buscan eliminar la esencia del 13. Con el cariño de siempre, su familia, los trabajadores de Canal 13"

Esta es la carta que se ha viralizado: