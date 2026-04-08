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Tópicos: País | Consumidores | Inflación

Felipe Larraín: La economía chilena partió el año con el "pie izquierdo"

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El exministro de Hacienda advirtió en Cooperativa que el país registró crecimiento negativo en los primeros meses de 2026, antes del impacto del escenario internacional.

Señaló que el alza del IPC y de los combustibles golpeará el poder adquisitivo, pero defendió la necesidad de medidas para reactivar la economía.

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El economista y exministro de Hacienda Felipe Larraín afirmó en Cooperativa que la economía chilena comenzó 2026 con el "pie izquierdo", tras registrar cifras negativas de crecimiento en enero y febrero, en un contexto marcado por el aumento del costo de la vida y la incertidumbre internacional.

En conversación con Lo que Queda del Día, el exsecretario de Estado subrayó que "en enero y febrero tuvimos crecimiento negativo y eso ciertamente es una mala noticia", lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de impulsar medidas de reactivación.

En esa línea, planteó que el crecimiento económico es clave para mejorar el empleo, los salarios y la recaudación fiscal, destacando que "por cada punto de crecimiento (...) Chile recauda 800 millones de dólares más".

Larraín también abordó el impacto del alza del IPC -que en marzo llegó a 1%- y advirtió que el aumento de los combustibles tendrá efectos en cadena sobre los precios, la UF y los costos de vida.

"Esto va a golpear el poder adquisitivo", sostuvo, apuntando a efectos en arriendos, créditos hipotecarios y consumo.

Pese a este escenario, defendió la discusión de medidas como rebajas tributarias para impulsar la actividad, aunque insistió en que el análisis debe considerar el paquete completo que presentará el Gobierno.

"Es algo perfectamente discutible porque la gente necesita empleo y oportunidades", afirmó, llamando a evaluar integralmente las propuestas que ingresen al Congreso.

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