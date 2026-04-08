Coquimbo complicó a Nacional y cosechó un agónico empate en su regreso a la Libertadores

Coquimbo Unido tuvo un trabajado retorno a la Copa Libertadores después de conseguir un agónico 1-1 ante Nacional en el "Francisco Sánchez Rumoroso", llevándose un meritorio resultado que lo pone a la par de sus rivales en el Grupo B.

El inicio del encuentro vio a un anfitrión protagonista, los "piratas" incluso celebraron la apertura del marcador, pero el tanto fue anulado por una falta previa sobre el portero uruguayo Ignacio Suárez (7').

Ante esto, los uruguayos golpearon tras un tiro de esquina ejecutado por el uruguayo Nicolás Lodeiro, quien encontró a Sebastián Coates con un potente cabezazo (22'), silenciando momentáneamente a la fanaticada local.

El elenco de Hernán Caputto no bajo los brazos en el complemento y fue insistente. Es así como Cristián Zavala y Nicolás Johansen tuvieron tibios remates que apenas incomodaron a Ignacio Suárez. Incluso, Coates se vistió de héroe al despejar desde la línea un balón (67').

Sin embargo, la justicia llegó en los descuentos. Ahí un remate de Lucas Pratto dio rebote y el Manuel Fernández (90'+4') apareció en el lugar preciso para empujar el balón y desatar el delirio, sellando el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Coquimbo Unido sumó su primer punto en el grupo junto a Nacional, Tolima y Universitario. Este último, será el próximo desafío para los "piratas" para el martes 14 de abril.