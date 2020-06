MTV realiza un comercial de ocho minutos sobre el asesinato de George Floyd

El asesinato de George Floyd a manos de agentes de la policía en Minneapolis, Minnesota, no ha dejado indiferente a nadie. Desde las protestas en gran parte de Estados Unidos a los mensajes de diferentes figuras de connotación pública, este hecho ha generado un repudio masificado.

En esa línea, el canal MTV realizó un comercial de 8 minutos y 46 segundos donde hacen un tributo a la víctima de este crimen.

No solo se pudo ver el spot publicitarion en la señal estadounidense, puesto que en América Latina también varios usuarios lo vieron.

For 8 minutes and 46 seconds, we will go dark in tribute to George Floyd. We dedicate this time to the victims of police brutality and the powerful movement fighting for justice.



Join @ColorofChange. Text DEMANDS to 55156. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/uQ1pN6Aw8l