Pamela Díaz criticó a Carola de Moras por defensa a Nicolás López

Siguen apareciendo reacciones a la serie de acusaciones por abuso sexual y laboral realizadas contra el director Nicolás López mediante un reportaje de revista El Sábado.

Son varios los famosos que han hablado de esta situación que involucra a uno de los cineastas chilenos más exitosos de los últimos años. Incluso, la polémica dio pie a que volvieran viejas rencillas, como la de Pamela Díaz y Carola de Moras.

Este lunes, la ex animadora del Festival de Viña dijo "lo que yo puedo decir por mí, por lo que conozco a Nicolás, es que él, claro, es de tallas subidas de tono, de tallas que cualquier persona puede mal entender, pero es su sentido del humor".

"Si Nico me tiraba una talla, yo lo entendía como una talla, nunca me sentí violentada, nunca me sentí pasada a llevar", agregó.

Esto provocó que Díaz -quien fue sacada de "La Mañana de Chilevisión" por referirse a De Moras como "la copia mala de Tonka Tomicic"- le respondiera a través de Twitter.

"Cuando hay mujeres que se atreven a decir lo que antes se callaba, yo les creo a todas las que alzan la voz con la verdad. Te aseguro que no es humor lo que vivieron (las víctimas)", escribió "La Fiera" ante el comentario de una tuitera descontenta con los dichos de Carola de Moras.