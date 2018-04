Pareja de Ítalo Passalacqua: Siente que lo olvidaron

La pareja de Ítalo Passalacqua, Patricio Herrera, habló sobre la actualidad del crítico de espectáculos y aseguró que el opinólogo siente que "lo olvidaron".

A poco más de cuatro años del accidente automovilístico que lo dejó fuera de pantalla, Herrera dijo a La Cuarta que nadie lo ha llamado ni le ha ofrecido ayuda, especialmente luego de una nota que hizo "Bienvenidos" en septiembre pasado.

"No llegó ninguna ayuda, no ha pasado nada. No quiero hablar mucho porque estoy muy complicado con el medio periodístico, porque ni el Colegio de Periodistas ha llamado para saber si Ítalo necesita alguna ayuda o no", señaló.

Herrera agregó que "Ítalo ayudó mucho al ballet, al teatro en tiempos de dictadura y eso nunca se ha hablado. No digo que le rindan un homenaje, pero él tiene mucho que ver con que el periodismo de espectáculos sea conocido. Estuvo con Queen, con Madonna, en los tres estrenos mundiales de 'El Señor de los Anillos'. Un tipo súper culto (...) Falta que el medio le devuelva la mano por lo que hizo en televisión".