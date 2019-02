Polola del "Cangri" reveló maldad extrema por WhatsApp

Araceli Díaz, polola de "Cangri", sorprendió al "Bienvenidos" al comunicarse telefónicamente y contar brevemente su testimonio al aire. Este lunes ya le había dedicado una extensa publicación

"Me siento muy destruida", dijo la joven Araceli, quien contó que le enviaron las fotos del cadáver de su pololo y papá de su futura hija por WhatsApp, en un acto que fue repudiado en redes sociales.

"Me he querido mantener al margen porque estoy tan mal. Hoy me desperté con tanta pena, con tanta impotencia. Con ganas de decirle a la gente que 'por favor paren'. Nosotros estamos sufriendo, no puedo creer que haya gente tan mala y tan morbosa".

Tonka Tomicic, conductora del espacio, le preguntó si tenía alguien que la contuviera y el llamado fue interrumpido. La joven se quedó conversando por interno con la producción.

La reacción en redes:

Morbosos y la Csm le mandaron la supuesta foto de cangri fallecido a la polola embarazada...... enfermos qls!!!! Merecen ébola y hemorroides a la vez.... — ✨ Pieri Landia ✨ (@Pierilandia) 26 de febrero de 2019

Que heavy que le manden las fotos del #Cangri muerto a su polola... Cero empatía... — Cami G ✽ (@publicami) 26 de febrero de 2019

CTM! A la polola de Cangri le mandaron una foto de cangri muerto. ¡¿Qué chucha tienen en la cabeza?!,¡Gente morbosa!, ¡Ni un mínimo de respeto! . — Lau Daroch (@LauDaroch) 26 de febrero de 2019

Qué tan cagao de la cabeza hay que estar para mandarle la foto del Cangri muerto a la polola?! — Consu (@consu_sepulveda) 26 de febrero de 2019

Weon, estoy demasiado mal viendo a la polola del Cangri en el 13 y se me está rompiendo el corazón — derek-ssi 🎹 (@piskookla) 26 de febrero de 2019