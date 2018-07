Ramón Llao renunció a su trabajo radial tras denuncia de violencia

Tras las graves denuncias de la actriz Claudia Moreno, quien relató un episodio de violencia de manos de su ex pareja, Ramón Llao, hace 20 años, el actor renunció a su trabajo en Radio Zero.

Junto a Ignacio Franzani conducía un espacio en la emisora y fue él quien, al comenzar el espacio la tarde del pasado jueves, dijo "quiero contarles que ante la situación en la que se encuentra, nuestro compañero Ramón Llao ha decidido dejar de prestar servicios a Radio Zero y renunciar a la conducción de este programa".

"Solo queremos recalcar que como medio repudiamos la violencia de género venga de donde venga", agregó Franzani en declaraciones reproducidas por LUN.

Por su parte, Cooperativa conversó con Gabriel Salas, director de la productora Dreamland, quien negó que el actor haya sido desvinculado del programa "Corte Nacional" en Canal 13 Cable.

"No es cierto, yo sé que ha aparecido eso en ciertos medios y no es cierto. Hemos hablabo muy poco con él pero no hemos tomado esa decisión", sostuvo.

De todas formas desde esta productora que realiza el programa, dijeron que la próxima semana evaluarán el tema, pensando que en septiembre comienza una nueva temporada.

"Sabemos que es un caso complejo y por eso mismo tenemos que tomarlo con seriedad. Ramón es un amigo de la productora y personalmente esa amigo mío y por eso mismo debemos ser cuidadados en tomar cualquier decisión porque es un caso complejo y hay que tomarlo con altura", apuntó.

Habló la esposa

En el mismo matutino, la esposa de Llao, Vanessa Lazo, señaló que "no tengo ningún miedo porque Ramón ni siquiera me ha levantado el tono de voz. Tampoco es celoso. Nunca ha demostrado un gesto de violencia".

Sobre la denuncia en si, declaró que "es una bomba nuclear. Ella destruyó una familia, hay que ser responsable con los testimonios. Ramón tiene un hijo adolescente de 16 años al que hay que explicarle esta situación, que hubo violencia, que si padre cometió un error".

Tras conocerse la denuncia, el actor reconoció el hecho de violencia y agregó que "En ningún momento estoy tratando de expiar mi culpa, ni hacerme el leso".