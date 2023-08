El desubicado baile de Pincoya que sacó de las casillas a Raimundo

Raimundo Cerda y Jennifer "Pincoya" Galvarini tuvieron una discusión que fue transmitida en el capítulo de este domingo de "Gran Hermano" Chile.

Todo comenzó en la fiesta con temática de pijamada que se realizó este viernes. En ese momento, Pincoya se sentó en dos oportunidades arriba de Raimundo que estaba en una cama y comenzó a mover sus caderas sobre su zona íntima.

Esta situación incomodó a Raimundo, que posteriormente enfrentó a Pincoya, ya que ella superó sus límites.

"Tú sabes la relación que tenemos, lo paso bien, nos hemos conocido harto, yo igual tengo mis límites (...) Al principio no (me incomodó), pero a la segunda... está bien, no paso nada, pero es una cosa que trasgrede, en mi vida soy un caballero, lo paso la raja, soy loco, pero no pierdo mis líneas", dijo a la chilota.

"Fue una situación que no me gustó (...) pasaste mi límite", agregó.

"Te ofrezco disculpas, pero yo no lo vi como algo cochino (...) soy súper liberal. No lo voy a volver a hacer", respondió Jennifer al ingeniero.

Posteriormente, la participante fue citada al Confesionario y Gran Hermano la reprendió: "Tu actitud con Raimundo fue desubicada, debes entender que la otra parte puede sentirse incómoda o vulnerada (...) No voy a permitir nunca más que este tipo de conductas puedan incomodar a otras personas".

Cabe destacar que algunos usuarios de redes sociales rescataron el hecho de que Gran Hermano interviniera en esta situación, pero pidieron que estas reglas se aplicaran para todos los concursantes sin distinción.

Que paja pincoya “es solo un baile” nopo mi washa, si haces sentir incomodo al otro ya no es solo un baile :/ #GranHermanoCHV — N🌬 (@nachacg21) August 21, 2023

Por qué el baile de la Pincoya es más incómodo que todos los momentos pasados de la raya que ha tenido la Fran dentro del reality?? Un poco de coherencia por favor #TheLulosShow #GranHermanoChile #GranHermanoCHV — chili (@yafilo) August 21, 2023

Oye pero cuando la Fran acosaba al Lucas, Gran hermano no la llamo para pararle el carro como si lo hizo con la Pincoya por el baile incomodo. Será Gran Hermano un 🐀? #theluloshow — Joce Pérez 🌈✨️ (@Dmode_Jose) August 21, 2023

GH le paró los carros a la pincoya por el baile que le hizo a Rai, cuando nunca lo hicieron con Sebastián por tratar mal a la Cony, ni a la Fran por acosar al Lucas o al Rubén por toquetear a la Viviana o Fran 💀 — dani (@sqxirrel) August 21, 2023

Fuera de todo, le dieron énfasis al baile de la Pincoya y bien. Pero cuando la Francisca acosaba a Lucas se quedaron piola… el doble estándar de #GranGermanoChile #GranHermanoCHV #thelulosshow — catalítica 💋AGÚ (@CataMendoza) August 21, 2023

El momento del baile de Pincoya a Raimundo