Actor de "Stranger Things" cree que su personaje no es homosexual

Una escena de la tercera temporada abrió el debate sobre la orientación sexual de uno de los personajes principales de "Stranger Things", la popular serie de Netflix que recientemente estrenó su tercera temporada.

En un punto de los nuevos capítulos, Mike (Finn Wolfard) le grita a su amigo Will (Noah Schnapp) "¡no es mi culpa que no te gusten las chicas!", una cita que se ha interpretado como que Mike alude que Will es gay.

"Cuando escuchas a Mike decir esa línea, realmente depende de los espectadores interpretarla. Yo solo lo interpreto como si Will no estuviera listo para crecer y él realmente no quiere seguir con las citas y las relaciones amorosas todavía. Todavía quiere ser un niño y jugar en el sótano como lo hizo en los viejos tiempos", dijo Schnapp a The Wrap.

El actor argumentó: "Mientras que todos los personajes se estaban desarrollando y creciendo, Will estaba en Upside Down y él estaba solo allí, sin interactuar con sus amigos o con el resto del mundo".

"Y cuando regresó, esperaba que todo volviera a ser como era antes, cómo era cuando era normal y cuando era un niño y quería volver al sótano y jugar D&D", expresó.